İsmi gibi Nurlu, “Enver Tezer” ağabeyim…

Daha önce yazdığımız bir makalede, İlkbaharda nur talebelerinin mümeyyizlerinden, âhiret âlemine gidenlerin çok olduğundan bahsetmiştik.

Evet, 7 Mart 2024 Perşembe günü Balıkesir’in ismi gibi nurlu Enver abisi, Enver Tezer’in vefat haberini aldım. Tabii, hafızam, yine maziye doğru gitti.

1985 senesinin yine böyle bir Mart ayında, Erzurum’dan Balıkesir’e tayinim çıkmıştı. Ankara-İzmir arasında çalışan mavi trenle Balıkesir’e gidecektim. Orada gıyaben, “Kırkpınarlı Hasan” mahlâslı Hasan Aktunç ağabeyi tanıyordum. Bir de, Ankara’da, senelerdir beraber hizmetlere koşturduğumuz, Necâti Yılmaz ağabeyi.

Hasan ağabeyin damadı, eski milletvekillerimizden Receb Özel ağabey ile haberleştik. “Osman’ım, yarın ben de gara (Ankara) geleyim, hem seni yolcu ederim. Hem de Hasan ağabeye, bir şey yollayacağım. Ayrıca, Balıkesir’deki hizmetlerle alâkalı biraz da sana malûmat vereyim” dedi. “Olur Receb ağabey” dedim ve o gün istasyonda buluştuk.

Göndereceği paketi verdikten sonra, “Senin oraya gitmen çok iyi oldu. Orada hizmetler, 3-4 yaşlı ağabeyin eline kaldı, sen orayı bir tanzim edersin inşâallah!” dedi. Receb ağabeyle vedalaşıp, trene binip gittim. Tevafuka bakın ki, tam Enver ağabeyin vefat ettiği bu günün aynı tarihiyle, kırk sene sonra, 7 Mart 1985 Perşembe günü Balıkesir’e inmişim.

Balıkesir garında inince, doğru Yeni Asya büromuzu bulup, Hasan ağabeyle mülâki olduk. Bana, o da, Receb ağabey gibi, oradaki vaziyetlerden bahsedip, işe müdâhil olmamı istedi. Balıkesir’in kadîm ve “üç sacayağı” dediğim Hasan ağabeyin haricindeki, diğer ikisi olan, Enver Tezer ve Ali Orhan ağabeyle de tanıştım. Ve orada meşveret sistemini ihdas ederek, hizmetlerimize başladık. Çok güzel günlerimiz olmaya başladı, hizmetler canlandı, şevk arttı. Bir müddet sonra, Hasan ağabey, Yeni Asya temsilciliğini bırakıp, yerine Enver ağabey bakmaya başladı, ta ki, kalb ameliyatı olana kadar, çeyrek asır, Balıkesir Yeni Asya temsilciliğini devam ettirdi.

Rahmetli, beni de çok severdi. Her şeyde, önce benimle istişare eder “Osman kardeş, şunu şöyle yapsak olur mu?” derdi. Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini, sağlığında, Emirdağ’da ziyaret etmişti. Astsb. Emeklisi Fikret Kadıkıran ağabeye de, Risâle-i Nurları, Enver abi tanıttırmıştı. Fikret ağabey ile yaptığımız röportajda, bunları anlatmıştı. (https://www.yeniasya.com.tr/elif/yeni-asya-yi-ilk-ciktigi-gunden-beri-okuyorum_173064)

Ben, 1989 yaz sonu Balıkesir’den, Bursa’ya tayinen geldim. Ama Balıkesir ile irtibatımız hiç kesilmemişti. Mütemadiyen haberleşmelerimiz devam ediyordu. Üstad adına yapılan Bursa Ulucamii mevlidine gelirlerdi. 15 Mart 2015 deki mevlidde bir arada bulunmuş, hâlleşmiş ve fotoğraf çektirmiştik. Bir iki ay kadar önce Enver ağabeyi sorduğumda hasta olduğunu söylemişlerdi. Balıkesir Yeni Asya temsilcimiz Yekta Koyunoğlu kardeşimiz, vefat ettiği sabah evine gitmiş ve şunları söyledi: “Dün gece demiş ki; ‘Ben raporumu saldım. Yarından itibaren izne ayrılıyorum izinli olacağım.’ Sabah 9.30 da, konuşa konuşa, dua ede ede vefat etmiş.”

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Câmiamızın ve akrabalarının başı sağ olsun.

NOT: Enver ağabeye bu taziye makalesini yazarken, aynı günün akşamı, İzmit Başiskele kahramanlarından, merhum Cemal Serim ağabeyimizin hanımı Cemile ablanın da vefat haberini aldık. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Akrabalarının başı sağ olsun.

