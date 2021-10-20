Focus yenilendi

Ford, ileri teknolojileri ve elektrikli versiyonları ile Yeni Ford Focus’u tanıttı.

48 volt elektrikli EcoBoost Hibrit motor, yeni yedi vitesli Powershift otomatik şanzımanla kullanımı daha rafine ve keyifli hale getirirken yakıt verimliliğini de arttırıyor. Sunulan yeni nesil teknolojiler arasında 13,2 inç ekrana sahip, SYNC 4 akıllı iletişim ve eğlence sistemi ve Ford Dinamik LED Ön Far Sistemleri yer alıyor.

Yeni Focus, yakıt tasarrufu sağlayan EcoBoost Hibrit 48 volt motor ve 155 HP’ye kadar güce sahip otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Yedi vitesli, çift debriyajlı Powershift otomatik şanzıman, özellikle şehirlerde dur-kalk trafikte sürüşü kolaylaştırırken Focus’un bilinen sürüş keyfine hibrit güç aktarma sisteminin elektrik destekli performansıyla katkıda bulunuyor. Ford, ayrıca yeni Focus ST versiyonunu da tanıttı. Sportif yeni bir dış görünüm ve alaşımlı jant tasarımları, baş döndürücü Yeşil renk seçeneği ve kurum içinde geliştirilen yeni Performans Koltuklar ihtiva eden Focus ST’nin yüksek performanslı EcoBoost benzinli motor ile beş kapılı ve SW seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.