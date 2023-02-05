Ford, Formula 1’e geri dönüyor

Ford, yirmi yılı aşkın bir süre sonra Formula 1’e geri dönüyor.

Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 Formula 1 sezonundan itibaren kullanılacak olan yeni nesil hibrit motorların geliştirilmesi için uzun vadeli bir stratejik teknik ortaklığa imza attı. Red Bull Powertrains ve Ford ortak olarak Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri takımları için 2026 yılından başlayarak en az 2030’a kadar yeni nesil hibrit güç ünitesi geliştirecek. Ford, pil hücresi ve elektrik motoru teknolojisinin yanı sıra güç ünitesi kontrol yazılımı ve analitiği gibi alanlarda uzmanlığını da ortaya koyacak.

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