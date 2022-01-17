'İkinci el'e yansıması sınırlı olacak

İkinci elin oyuncularından Otomerkezi.net, 2021 yılı ikinci el otomobil pazarı değerlendirmelerini ve 2022 yılı pazar öngörülerini paylaştı.

Kısa bir süre önce ÖTV matrahında gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin 2.el araç fiyatlarına etkisi hakkında da görüşlere yer veren Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “2021 yılı otomotiv sektörü için inişleri ve çıkışlarıyla tarihe geçecek bir dönem oldu. Kur, enflasyon ve tedarik sıkıntıları üçgeninde yılın son çeyreğinde yüzde 40-60’lara varan fiyat artışlarına karşın, Ocak ayını tüketiciler bir fırsat olarak değerlendirmeli. Zira yılın ikinci yarısı itibariyle tekrar ciddi fiyat artışları yaşanabilir. Matrah düzenlemesi, kısıtlı modellerde maksimum yüzde 7-8’lik bir fiyat düşüşü olarak ikinci ele yansıyacaktır. Yeni düzenlemelerin, ikinci el araç fiyatlarına yansıması sınırlı olacak” dedi. İstanbul - Nihat Orhan

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