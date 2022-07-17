Kimse ÖTV-KDV indirimi beklemesin

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, dizel, benzinli ve LPG’li araçlarda ÖTV-KDV indirimi beklenmediğini belirterek, “Otomobil bayisi 100 araç bekliyor ama 20 araç geliyor. 100 araç satılmak için isteniyorsa ve 20 geliyorsa devlet olmayan aracın nasıl indirimini yapabilir ki? Bu doğru bir şey değil. Bu indirimi de kimse beklemesin” diye konuştu.

Elektrikli araçlarda ÖTV indirimine gidildiğini kaydeden Batı, “Devlet elektrikli araçlarla ilgili ÖTV indirimine gitti, bu iyi bir şey. Bu durum, kendi üreteceğimiz TOGG’un satışına pozitif şekilde yansıyacak. TOGG’un fiyatı makul şekilde kalacağı için ülkemizdeki insanların araca ulaşımı ya da ihraç ettiğimizde dünyadaki satılacağı ülkelerde araca ulaşım daha ekonomik olacak. Haber Merkezi

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