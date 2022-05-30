MPV ‘Star’ia

Hyundai, konforlu yeni modeli STARIA ile Türk tüketicilerine şimdi bambaşka bir alternatif sunuyor. Basın tanıtımının İzmir’de gerçekleştirildiği Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, lansmana özel 659.900 TL’den Türk tüketicisinin beğenisine sunuldu.

STARIA, ülkemizde 177 beygirlik 2.2 litrelik CRDi motor, 430 Nm’lik tork ve 8 ileri otomatik şanzımanla satılıyor. STARIA, 3+3+3 düzenindeki 9 kişilik oturma kapasitesiyle de konforu ön planda tutuyor. Ticari modellere tasarım açısından bambaşka bir boyut getiren Hyundai, en son teknolojinin çarpıcı ve fütüristik bir tasarımla birleşmesini simgeleyen STARIA ile, günlük rutin işlerdeki görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirirken aynı zamanda aile kullanımında da maksimum fayda sağlıyor. Satışa sunulan yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biriyiz. 2022’deki ikinci yeniliğimiz olan STARIA ile uzun bir süredir yer almadığımız MPV segmentine tekrar merhaba diyoruz. Staria için ilk etapta 500 adetlik bir satış planlıyoruz” dedi. Toplam satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını, yerli modeller olan i10, i20 ve Bayon’un oluşturduğunu aktaran Berkel, “Mevcut şartlar devam ederse, bu tempoyla da devam edip yılı 45 bin 500 gibi bir satışla kapatmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

RECEP BOZDAĞ - İZMİR