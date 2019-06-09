SUV mu desem?

Beklentileri karşılamada sunduğu performansı, ecoBoost motora sahip benzinli otomatik seçeneği, yaşamA alanı kalitesi ve kullanışlılığı ile başlığa “evet” dedirtiyor.

Yeni Ford EcoSport, Ford Fiesta ile aynı B platformuyla birlikte, yürüyen aksam ve motor ünitesiyle de aynı eşleşmeye sahip. Ona küçük ölçülere sahip bir SUV ya da Fiesta SUV desek yanlış olmaz sanırım. Fiat 500X, Seat Arona, Peugeot 2008, Citroen C3 Aircross, Renault Captur, Hyundai Kona, Opel Mokka gibi rakiplerine baktığımızda SUV tabiri yerine oturuyor gibi...

Kısacası bu haftaki test misafirimiz Yeni Ford EcoSport 1.0 EcoBoost AT ST-Line benzinli versiyonu oldu.

İÇTEN BAKINCA

Aracın içine adımınızı atınca daha önce bir ford modeli kullandıysanız yabancılık çekmezsiniz. Aşina olunan yaşama alanı Ecosport’ta da vazife yapıyor. Kullanışlılık konusunda sıkıntı yaşanmasa da her modele özgü ufak değişiklikler olsa fena olmaz hani...

Orta konsolun üzerine konumlandırılan büyük ekran konsola monte edilse daha iyi olabilirmiş gibi geldi bize. Zira biraz havada kalmış gibi duruyor. Bunun yanında yüksek yerleştirilmiş kabini, akıllı sürüş destek sistemleri kullanışlı ve ergonomik kokpiti ST Line donanımı sayesinde sportif dokunuşlara sahip bulunuyor. Yaşam alanı, küçük bir SUV için, rahat. Önde ve arkada iki yetişkin rahat bir şekilde yolculuk imkânına sahip zira. Kokpit plastik kalitesi, suni deri döşemelerin ucuz görüntüsü Ecosport için eksi puan oldu. Apple Car ve Android uyumlu multimedya sistemi ile birlikte elektronik kontrollü iklimlendirme sistemi ise otomobile güncel özellikler katıyor.

DIŞTAN BAKINCA

EcoSport’ta Amerikan tarzı tasarımın izlerini görmek mümkün. Önden bakıldığında heybetli diyebileceğimiz yapısı küçüklüğünü örtüyor. Şişkin bir yüz tasarımı ile göze çarpan Ecosport’un havalandırma ızgarası ön kısma damgasını vuruyor.

Motor kaputunun yanlardan profil ayrıntılarına kadar şişkin olması agresif görünüm kazandırırken, büyük tamponuna yine büyük tasarlanmış aydınlatma grubu ögeleri eşlik ediyor. Yandan baktığımızda SUV karakteri ortaya koyan kabartma tasarım ayrıntılarına yer verilmiş. Arka kısımda ise yine “ben SUV’um” diyen yapıya sahip ayrıntılar mevcut. Burada ilginç -en iyi kelime bu olsa gerek- olarak yan tarafa doğru açılan bagaj kapağı mevcut. Büyükşehirlerde açma kapamada sorun yaşatması yüksek ihtimal. Yeni Ecosport 4096 mm uzunluğa, 1816 mm genişliğe ve 1713 mm yüksekliğe sahip. Bubun yanında 356/1238 lt’lik bir bagajı bulunuyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Yeni Ecosport kaputunun altında 1.0 lt 125 HP güç üreten benzinli bir motora sahipti. 170 Nm tork sunan 1.0 lt’lik ecoboost motor küçük hacimli motor seçenekler arasında kesinlikle en iyilerden biri. 6 ileri oranlı otomatik şanzıman seçeneği ile kombine edilmiş.

Fabrika verilerine göre, ortalama 5.8 lt/100 km litre yakıt tüketimi mevcut. Ancak testimiz boyunca sakin bir kullanımda elde ettiğimiz ortalama değer 7.3 litre oldu. Bunu yoğun İstanbul trafiği dışında yaptığımızın da altını çizmek lâzım. Yine fabrika verilerine göre aracın son hızı 180 km/s ve 0-100 km/s hızlanmasını da 11.6 saniyede tamamlıyor. 1477 kg ağırlığında olan Ford EcoSport’un performansı yeterli.

Gerekli olan yol hız ortalamalarını zorlanmadan ve ani hızlanma isteklerini şanzımanın başarılı çalışma karakteriyle karşılıyor. Yol tutuş özellikleri konusunda Ford markasının güven veren yapısını taşıyor. Yola sağlam basarken, izinden ayrılma niyeti gözükmüyor. Süspansiyon sistemi biraz sert olsa da yaşama alanındaki konforu tahmin edilenden daha az etkiliyor. Ecosport’un dezavantajlı olduğu nokta fiyat etiketi. Rakiplerine oranla biraz yüksek olan etiketi daha uygun seçeneklere sahip olması alınabilirliği noktasına tercihi arttıracaktır.

Netice olarak, küçük bir SUV desek de beklentileri karşılamada daha büyük bir performans sunuyor. Ecoboost motora sahip benzinli otomatik seçeneği, yaşama alanı kalitesi ve kullanışlılığı açısından başarılı. Fiyat da makul olursa “SUV mu desem” başlığına tam bir cevap bulmuş olabiliriz.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.