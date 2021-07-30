Toyota’da bakım molası

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları sebebiyle 1 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara veriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları sebebiyle 1 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında tatile giriyor. Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

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