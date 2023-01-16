Uzatma kabloyla araç şarj edilmez

“Ev tipi ya da sanayi tipi prizden elektrikli aracınızı şarj edecekseniz uzatma kablo kullanmayın” diyen uzmanlar: “Hele ki kullandığınız kablo rulo ve onu da sarılı bırakırsanız yangın kaçınılmaz olur. Bu durumda en ideal olanı kontrol kutusu bulunan kablodur.”

Otomotiv sektörü içten yanmalı motora sahip araç üretimini kademe kademe azaltırken, elektrikli araç üretimini de artırıyor. Bu nispette dünyada ve Türkiye’de elektrikli araç satışları artıyor. Nitekim Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı satış rakamlarına bakınca bu gerçek ortaya çıkıyor. Türkiye’de 2021 yılında 2 bin 846 elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, 2022 yılında da 7 bin 773 adet satış oldu. Böylece yıllardır süre gelmiş otomotiv ekosistemi üretimden satışa, servis hizmetinden yan sanayine değişiyor.

Bilinçsizliğin faturası ağır olur

Bu değişim ve dönüşüm sektörel olduğu kadar bireysel kullanıcılarda da yaşanıyor. Bunun da en önemli etkeni elektrikli araçların nasıl şarj edileceği. Çünkü fosil yakıtla çalışan bir araca sahip vatandaş, binlerce noktada bulunan akaryakıt istasyonlarında ihtiyacı ölçeğinde yakıt depolarını doldurabilirken, elektrikli araç kullanıcıları nerede ve nasıl şarj edeceğini sürekli düşünmek durumunda. Nitekim evde ya da sanayide farklı, halka açık elektrikli şarj istasyonlarında farklı uygulama gerekiyor. Şayet bilinçsizce davranırsanız sonuçları ağır olabilir.

Kabloyu sarılı bırakınca olan oldu

Çok yakın geçmişte bir elektrikli araç kullanıcısının yaşadığı talihsiz hadisede, şarj etme konusunda bilgi sahibi olmanın önemini ortaya koydu: “Elektrikli otomobilini evdeki şebekeden şarj etmek isteyen vatandaş, rulo tipi bir uzatma kablosu kullanıyor ve kabloyu sarılı bırakıyor. Bir müddet sonrada kablo alev alıyor. Yangın araca da zarar verecekken son dakikada müdahale edilip, otomobilin yanması engelleniyor.” Biz de konunun uzmanlarına ‘bu yangının nedenini ve nasıl önüne geçilebilir’ diye sorduk. İşte cevaplar;

Uzatma kablo kullanmayın

“Uzatma kablosu kaynaklı bir yangın çıkmış” diyen SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Özellikle 220 V priz üzerinden adaptörle şarjın sürekli kullanımını tavsiye etmiyoruz. Ama eğer şebeke topraklama hattı uygunsa, şebekenin kullanılabilir kablolarının kalınlığı eski tip ince kablolardan değilse, sağlıklı bir şekilde kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus uzatma kablonun kullanılmamasıdır. Kullanılan uzatma kablosu da rulo tipi ve kabloyu da açmazsanız bobin görevi görür ve aşırı ısınma sonucu yangın meydana gelir” ifadesini kullandı.

Kontrol kutusu bulunan kablo kullanın

Elektrik ustası Emre Çil ise, “Herhangi bir kablonun üzerinden geçen akım beraberinde ısıya sebep olur. Kablonun sarılı halde bırakılması burada bir bobin etkisi oluşturacağından bu bölgede daha fazla ısınma meydana gelir ve yangın çıkabilir. Seyyar elektrik kabloları kullanılırken mutlaka uzatılarak açılması gerekir. Ayrıca şebekeden gelen voltaj değişkenlik gösterebilir. Sanayi tipi veya ev tipi prizlerde elektrikli aracınızı şarj etmek isteğinizde, kontrol kutusu bulunan kabloları kullanmasınız. Bu kablolar şebekelerden gelen enerjiyi sabit tutarak olası hasarları ve yangınları önler. 2.5 mm kalınlığında yanmaz kablo da kullanılabilir.”