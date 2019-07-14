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14 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Bre Rezil ya!

14 Temmuz 2019, Pazar
Tarihin Arka Deposu

Merhaba Pazarola sayfasının kıymetli okuyucuları! Bu hafta denizleri, okyanusları aşıp çok uzak topraklara gideceğiz ve enteresan bir ülke isminin enteresan hikâyesini öğreneceğiz.

Evvel zaman içinde -henüz Osmanlı’nın bir emirle Avrupa’da dansı yasaklattırdığı kalbur zamanlarında- bir memleket varmış. Bu memleketin sakinleri sürekli karnavallar düzenler, danslar eder, sefahat içinde bir hayat sürerlermiş. Aynı bugünün siyasetçileri gibi günü kurtarmaktan başka bir şey yapmaz, sürekli eğlenmeyi amaçlarlarmış. 

Tabiî cihan padişahı cihandan haberdar. 

Bu mesele de kulağına gelmiş ve ferman etmiş ki:

“Tiz bu topraklara gidip tetkikat yapıla ve bizzat ben de götürüle!”

Padişahın da dahil olduğu kafile bir gemiye binip gemi yola çıkmış. Uzun bir yolculuktan sonra nihayet gemi sefahatin, karnavalların olduğu topraklara ayak varmış. Padişah gemiden inmiş, bir de ne görsün halkın durumu anlatıldığından daha beter. 

Padişah öfkelenmiş, bir tepenin üzerine çıkmış ve bütün halka sinirli bir şekilde hitap ederek:

“Şu hale bak! Bre rezilleri sizi!” demiş.

Halk Padişahın şehamet ve celâdetinden çok etkilenmiş ve büyük bir mahcubiyetle Padişahtan özür dileyip bir daha böyle şeyler yapmayacaklarına söz vermişler. 

Ve ardından da halkın bu kararı almasında etkili olan Padişah’ın “Bre Rezil ya” sitemini gelecek nesillere ulaştırmak ve yaşatmak için ülkelerine bu ismi vermişler. 

He sonra sözlerinde durmamışlar aynı taslar, aynı hamamlar devam etmiş, ama ülkenin ismini kurcalamamışlar.

Halk arasında söylene söylene Brezilya olmuş ve bugünkü halini almış.

Bu haftalık bu kadar yeterli, başka bir tarihî gerçekle yüzleşene kadar kendinize iyi bakın!

Heredot ZEVZEK

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