Değerli kardeşlerim,

İşsizlik rakamları artmış, % 14’e dayanmış diyorlar. Genç işsizlikte de % 27,1… Peki bunu ne zaman söylüyorlar? Şimdi söylüyorlar! Zamanlamaya bakar mısınız? Türkiye’nin bölgede gücü artmışken bizi neyle vuracaklarını şaşırdılar. Kıskanıyorlar bizi, çekemiyorlar yükselmemizi…

Biliyorsunuz, enflasyonda da aynı oyunu denemişlerdi, ama tutturamadılar. Düşen enflasyona rağmen bütün fiyatları yükselttiler. Dövizi yükselttiler, paramızı düşürdüler. Nasıl ki halkımız yükselen fiyatlara değil, bizim açıkladığımız enflasyona ve yerli ve millî paramıza teveccüh gösterdi, aynı şeyi yine yapacağınızdan eminim. Aynı şekilde, şimdi de işsizlik oranlarına değil, istihdam oranlarına bakacağız, büyüme oranlarına bakacağız. Her zaman dile getirdiğim ve tamamen patenti bende olan bir sözüm var: “İstihdam sebeptir, işsizlik oranı ise bir sonuç”

Yahu, bu işsizlik meselesini çok takmayın kafanıza. Güney sınırımızda güvenli bölge yapıyoruz. Orada pek çok inşaat olacak, çok kişiye iş çıkar buradan. Sonra, Suriyeli kardeşlerimizi oraya yerleştireceğiz. Şimdiden anlaşalım, giden Suriyelilerin buradayken yaptıkları işi beğenmeyip işsizlik oranlarını aynı bırakırsanız sizinle bozuşuruz. Valla, ararun 155’i, açtırurun kapıları, aldırurun daha fazla Suriyeliyi, ona göre...

