Değerli kardeşlerim,

Sağlık alanında ülkemiz, dünyanın en önde giden devletleri arasında yer almaya başladı, hamdolsun. Binlerce yeni hastanemiz açıldı. Hele şehir hastanelerimiz, başlı başına birer başarı öyküsü... Ne demiş şair, “şehirlere hastaneler açılırdı her sene, biz durmadan hastalanırdık... Dolsun diye hasta garantileri, biz hep muayene olurduk” Şairin söylediğinden siz de kendi dersinizi çıkardınız sanıyorum, boş bırakmayın o hastaneleri...

Dünyanın bütün meşhurları bizim sağlık sistemini beğendi, kimisi kıskandı ve kullanmak istedi. Eski Amerikan başkanı Obama, İngiltere Kralı, Beckenbauer, taçsız kral Pele, kaleci Mayer ve Nadya Komanaçi... hepsi bizim sistemi kullanmak istediler. Ne demişler, at binenin, kılıç kuşananın. Biliyorsunuz, bir sistemi çok kişi ister, bir kişi alır. Öyle herkese nasip olmaz. Obama, “Obama Care” ismiyle küçük bir ölçekte denemek istedi, ama yapamadı. Zavallı Obama, çaresiz kaldı, koltuğunu kaybetti. Diğer ülkelerin yaşadığı sıkıntıları söylemiyorum bile. Neredeeen, nereyeeee... Dünyaya sistem ihraç eden ülke olduk, Rabb’ime şükürler olsun, bizim iktidarımıza nasip oldu bunlar.