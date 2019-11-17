Değerli kardeşlerim,

Geçen haftalarda faizleri indirmenin faydalarından bahsetmiştim. Daha demeye kalmadı, akabinde enflasyon da düşmesin mi? Bundan önceki Merkez Başkanına söyledik, lâf dinlemedi. Yahu, tamam, beni dinlemiyorsun bari Adam Smith’i dinle! İzmirlilerin kendisine “Adam Gevrek” dediğini duysa, “bırakınız söylesinler, bırakınız etsinler” derdi… Öyle de Adam gibi Adam’dır kendisi… Ne diyor Adam Smith; “görünmez bir el” diyor, ekonomiyi düzenleyecektir.

Kardeşlerim, iftiharla söylüyorum, bu el artık görünmez falan değil! Rabia işareti yapan ve etkileri dünyanın her tarafında hissedilen bir eldir, bizim elimizdir! Bu vesileyle yeni ekonomi modelimizi açıklıyorum: Tek haneli enflasyon, tek haneli faiz, tek haneli işsizlik, tek haneli döviz… İşte biz buna “Tekonomi” diyoruz.

İşsizlik hariç, diğer konularda çok iyiyiz. İşsizlikte de, açıkçası bizim kabahatimiz yok. İş beğenmeyenler var ya… Yahu, adam aylık beş bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor! Gelip bize yalvarıyorlar, adam bulun diye. Biz de ne yaptık, Afganistan’dan 150 bin kişi getiriyoruz. Şimdi söyleyin bakalım; ülkede işsizlik mi var, iş beğenmezlik mi?