Herkese merhabalar çok sevgili Pazarola okurları!

Yazıma hoş geldiniz! Bu hafta sizlere Kastamonu’dan sesleniyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bayram sebebiyle sayfamız yayınlanmadı. E tabi öyle olunca ben de kendimi yollara attım. Gerekirse bu memleketi adım adım gezip sizlere en doğru bilgileri birinci ağızdan anlatarak doğru haberciliği yaşatmayı kendime bir borç biliyorum. Eee bilen bilir, borç yiğidin kamçısıdır. Tabiî ortada bir borç varsa, bunu ödemek yalnızca bana düşmez. Tamam ben bu borcu tek başıma yaptım, ama sonuçta benim borcum = 82 Milyonun borcu. Sonuçta biz hepimiz bir fidanın güller açan dalı değil miyiz? Ortada bir borç varsa bunu gerek vergilerle, gerek otoban ücretleriyle, gerek elektrik, su, doğalgaz vb. bilumum faturaya yansıyan bir takım bedellerle ödemeliyiz. Neyse bu borç şeysini çok da şey yapmak istemiyorum biz konumuza geri dönelim.

BEN HARİÇ

Tatil olmasının verdiği coşkuyla 15. dakikada hiçbir plan program ve kamera olmaksızın düştük yollara. En azından bazıları gibi futbol sahasına düşmüyoruz. Belki bilmiyordursunuzdur hemen bir özet geçelim; Yurdumuza bir yudum turist gelebilmesi, ekonomimize bir nefes aldırabilmesi, turizme can verebilmesi ümitleriyle geçtiğimiz günlerde Süper Kupa’ya ev sahipliği ettik. Biraz araştırmadan sonra bu maçın UEFA Şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan iki takım arasında olduğu bilgisini aldım. Yani bütün Dünya izliyormuş maçı. Ben hariç. İlgi duymadığımdan ötürü izlemiyordum. Ama herkesin ilgi duyabileceği çok saçma bir olay yaşandı ve tabiri caizse elâleme rezil olduk. Maç sırasında sahaya bir Youtuber atlayıverdi. Bana göre sahaya yabancı madde atıldığı için maç iptal olmalıydı, sonuçta adamlar yurtdışından gelmiş, Türk Youtuber onlara yabancı kalıyor. Keşke bize de yabancı kalsaydı. “Aaa o ne be, tanımıyoruz biz bunu” deyip hiç oralı olmasaydık. Bence bunu yapmak için hâlâ vaktimiz var. “Bu ne ya Türk değil ki bu, geri gönderin bunu geldiği yere.”

SÖZ BULAMIYORUM

Bu sosyal medya çılgınlığının koskoca bir ülkeyi ele güne rezil edecek boyutlara gelmesi beni de çıldırttı açıkçası. Kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla bazı saçmalıklara kendi içimizde çözüm bulmaya çalışmak bu zamana kadar bir hedefti benim için. Ama böyle de şey yapılmaz yani. Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Arkadaşlar kendinize gelir misiniz?

Daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum; herkesin kendi hayatı var ve bunu tek başımıza yakın çevremizle yaşayabiliriz. Hayatımızda bir kere bile karşılaşmadığımız, merhabalaşmadığımız insanların mutfağında hangi rafta ne var biliyor olmak sizi de korkutmuyor mu? Ya da en ufak komik bir paylaşımda bulunan herkesin bir anda kendini komedyen ilân etmesi falan beni çıldırtıyor.

GAZA GELMEYİN

Lütfen kimsenin gazına gelmeyin arkadaşlar. Bana da her hafta yüzbinlerce mesaj geliyor “Çedile harika hikâyeler paylaşıyorsun n’olur bir Youtube hesabı aç” diye. Allah’tan yakın çevrem aklı başında insanlardan oluşuyor da bana “Ne işin var be saçmalama” dediler. Yoksa yanmıştık. Velhasıl, kimse kimsenin hayatını kendi hayatından daha çok takip edecek kadar merak etmesin ve birbiri kimsenin umrunda bile olmayan özel hayatlarını bütün açıklığıyla paylaşması için yüreklendirmesin. Ben şahsen hiç merak etmiyorum kimin çantasında ne var, kimin çocuğu ek gıdaya ne zaman geçiyor, kim futbol sahasına atlıyor. Neyse bu konuyu da çok dallandırıp budaklandırıp ismini zikretmediğim vatandaşa istediğini vermek istemiyorum. Yazımın başında Kastamonu’ya geldiğimden bahsetmiştim hatırlarsanız. Sonrasında buna dair başka bir açıklamada bulunmadım.

Detayları merak ediyorsanız beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Ama merakınızı giderebilir misiniz bilmiyorum, çünkü orada da hiçbir açıklamada bulunmadım. Hadi size kolay gelsin!