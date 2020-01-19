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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Mevlâ’m yağdırmayınca yağdırmıyor

19 Ocak 2020, Pazar
Herkese merhabalar çok sevgili Pazarola okurları!

Çedile Hanım’la sömestr tatili kaldığı yerden son hızla devam ediyor. Üstelik şimdi millî eğitim de yarıyıl tatiline girdi. Oooh herkes evde kimse bir yere gitmiyor güzel sinir harbi yaşanır şimdi. Eee karneler alındı mı? Benim kardeşim takdir belgesi almış. Hepsi 5. Böyle deyince aklıma bir anım geliyor. İlk defa belge alınan yıl, ben takdir belgesi almıştım. Hemen herkese gösterdim bir güzel havamı attım, “Takdir aldım hem de hepsi 5!” diye. Yıllar sonra karnelerimi koyduğum dosyaya bakarken gördüm ki İngilizceden 4 almışım. Fark ettikten sonra da kimseye söylemedim tabi ki. İlkokul hayatım boyunca yalnızca İngilizceden 4 alıp kariyer olarak İngilizce Öğretmenliğini seçmem de müthiş mantıklı olmamış mı? Geçen yıllar sırasında eksiklerimi kapatmışım belli ki. Her neyse buradan çıkartmamız gereken mesaj şu, çocuklarınızın karnelerini dikkatle inceleyin. Hazır fırsatınız varken yapın bunu, üniversiteye geçtiklerinde hiç haberiniz olmayacak çünkü. Benim meselâ F aldığım bir dersim var, resmen kaldım o dersten yani. Ama hiç kimsenin haberi yok, gayet normal hayatıma devam ediyorum. Tabii şu dakikadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü tüm Türkiye’nin önünde ilân etmiş oldum. Ama meraklanmayın sevgili ailem ve dostlarım, her şey kontrolüm altında. 

MEYVELİ BEYAZ PASTA

Kontrolümüz harici gelişen bazı durumlar da takibimiz altında. Dikkatle takip ediyoruz vallahi. Ne olacak acabası diye gözlerimiz hep üzerlerinde. Benim uzaktan yakından takip etmediğim, kendini Mesih zanneden bir şahsın son zırvalıkları nedense çok yankı bulmuş. Kendisi Mesih olduğu hasebiyle haramı helâl kılma yetkisini kullanarak tesettür mecburiyetini kaldırmış. Çok garip. Böyle kendi kendinin ermiş olduğunu, peygamber olduğunu, Mesih olduğunu falan iddia eden her şahsın ilk icraatı tesettürü kaldırmak. Öyleyse tüm bu şahısları tesettürü ve ahlâkı ortadan kaldırmak isteyen bir takım kişi ve kurumların ürünü olduğu sonucuna varabilir miyiz? Valla ben çoktan vardım sizi bekliyorum. Bu tarz insanlara prim vermeye hiç gerek yok. Yılbaşında bu şahsın güya doğum gününü kutladıkları bir videosu yine internete düşmüştü. Yalnızca o videodan bile Mesih olmadığını aklı olmayan dahi anlar. Aklı olan zaten hiç şüphe duymaz olmadığından ama hadi diyelim ki “Acaba mı?” dedik. Bakıyoruz videoya, meyveli beyaz pasta kesiyorlar. Hiç kimse gidip kendi rızasıyla meyveli beyaz pasta almaz. Birilerinin bu insanları bu şekilde kullandığı yine ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Allah ıslah etsin ne diyelim. 

SU VEBALİ

Size son zamanlarda edindiğim bir hobiden bahsetmek istiyorum. Her sabah uyandığımda İstanbul barajlarının doluluk oranını kontrol ediyorum. Son 15 günde yağan yağmurların da etkisiyle % 39,02’den, % 53,09’a kadar yükselmiş. Geçen sene Ocak ayında ise % 90,97 olduğunu görüyoruz. Bunlar bizzat İSKİ’den aldığım bilimsel verilerdir arkadaşlar. Bu defa mesnetsiz sallamıyorum. Daha doğrusu ben hiçbir zaman mesnetsiz sallamıyorum. Elimde bilimsel veriler olmamasına rağmen konuşuyorsam büyük ihtimalle içgüdülerim ve ileri görüşlülüğüme dayanarak konuşuyorumdur. Buna da mesnetsiz sallamak diyemeyiz. Evet, bu konuyu da açıklığa kavuşturduğumuza göre asıl konumuza dönebiliriz. Gördüğünüz gibi Mevlâ’m yağdırmayınca yağdırmıyor. Biz de çok şükür her türlü tabiî dengeyi bozduğumuz için sebepleri tesir ettirmiyor. Ben şahsen yağmurlu havaları hiç mi hiç sevmem, ama barajlar dolsun diye “Allahım! N’olur güneş açsın” diye duâ etmeyi bıraktım. Ben böyle bir fedakârlıkta bulunuyorsam herkes kendisine bir baksın bakalım nelerden fedakârlık etmesi gerekiyor. Dişlerinizi fırçalarken suyu açık bırakıyor musunuz meselâ? Eğer böyle bir şey yapıyorsanız derhal gidip utanın. Çok sevgili Müge Anlı’nın da oynadığı bir reklam filminde de görebileceğimiz gibi, bulaşıkları makinaya dizmeden önce sudan geçirmek de ekolojik dengeyi bozuyogrfv. Ay kusura bakmayın kedim klavyeye bastı. Buradan başta kendi annem olmak üzere tüm ev insanlarına sesleniyorum, bulaşıkları sudan geçirmeyin. Allah korusun vallahi vebalini ödeyemeyiz. Ben Allah korkusu olan bir insan olduğum için bırakıyorum artık bu alışkanlığımı. Haftaya tekrar görüşmek üzere, esen kalın! 

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