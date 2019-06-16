BiHaber: “BiHaber F-35 uçaklarının şifresine ulaştı, bakın oradaki ‘F’ ne anlama geliyor… ”

Yağdanlık: “Basit bir hacker bile F-35 düşürebilir...” Yeni Şaplak: “Kıskanç Almanlar, rövanş maçı için İstanbul’a gelecek olan İzlanda millî takımına Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tavsiye ediyorlar! ”



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