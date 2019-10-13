Taktakvim: “Trump’tan ekonomimizi temizleme sözü: Ekonominizi yıkarım!” Yeni Şaplak: “Trump tweetleri karşısında İmamoğlu’nun suskunluğu devam ediyor ” Karaşam: “Son 24 saatte tehdit tweeti atmayan Trump’la hiç olmadığımız kadar dost olduğumuz anlaşıldı”

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