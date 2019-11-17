''Pool''luk

Dosta: “Nedim Şener büyük resmi gördü: Bolivya’daki darbede asıl hedef Erdoğan… ” BiHaber: “Doğar doğmaz asker selâmı veren ve rabia işareti yapan Aras bebek, AK Parti Bebek Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı ” Sabbah: “Cumhurbaşkanlığı’ndan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Af Yasası ile ilgili flaş açıklama: Af konusu ve EYT gündeme gelmedi”

Okunma Sayısı: 63

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.