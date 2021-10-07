"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

28 Şubatçılar Erdoğan'ın yanında

07 Ekim 2021, Perşembe 19:00
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Şubat açıklamalarına yönelik, “28 Şubat döneminin devam ettiği, darbe kurallarını uygulayan hükümetin başbakan yardımcılığını da bir anlamda yapmış olan sayın Bahçeli nerede? Arkanızda da rotayı yöneten Perinçek nerede?” diye sordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili 28 Şubat dönemi açıklamalarına yönelik, “28 Şubat’ın bir vesayet, darbe yönetimi olarak iktidardan indirdiği hükümetin bakanına bunu söylüyorsunuz da, 28 Şubat döneminin devam ettiği, darbe kurallarını uygulayan hükümetin başbakan yardımcılığını da bir anlamda yapmış olan sayın Bahçeli nerede? Başörtüsü diyorsunuz. 28 Şubat’ın başörtüsü yasağını Meclis’te meşrulaştıran Bahçeli nerede? Sizin yanınızda. Arkanızda da rotayı yöneten Perinçek duracak ve Erbakan’ın kabinesinde görev yapmış insanları 28 Şubat ile korkutacaksınız. Bir gün, birisi 28 Şubat’ı getirmek isterse, belki Erdoğan onlarla pazarlık yapabilir ama biz asla pazarlığa gelmeyiz. 28 Şubatın karşısında teminat olan bizleriz.” 

Davutoğlu, Erdoğan’ın, sıkıştığı zaman geçmişte kötü hatıralarla anılan dönemleri hatırlatıp kendisine oy veren kitleleri dolaylı olarak tehdit etmeyi siyaset zannettiğini belirterek, “28 Şubat geri gelebilir” diyerek üstüne oturduğu düzeni meşrulaştırmaya çalıştığına dikkat çekti.

Meral Akşener’le görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti binasında ziyaret etti. Akşener ve Davutoğlu, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM grup toplantısında; “Bu hanımefendinin ‘28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum’ sözünü unutmadık” açıklamalarına, dair şunları söyledi: “28 Şubat ile ilgili olarak, o kararlar, rahmetli Başbakan Erbakan hocamızın imzaladığı, iktidarın diğer ortağı Çiller’in imzaladığı ve en son benim imzaladığım bir hükümet kararıdır. Dolayısıyla, uygulanacağını söyledim. 28 Şubat üzerinden, ellerinde başka bir şey olmadığı için bir yürüme söz konusu olursa Erdoğan’a çok üzülürüm. Aynı Erdoğan 2001’de partisinin kuruluşuna beni dâvet etti. Erdoğan, 2015’te bana Başbakan yardımcılığı teklif etti. Aynı Erdoğan, 2020’de ne kadar millî ve yerli olduğumu ifade edip, ‘Buyurun beraber bir berber dükkânı kuralım’ dedi. Ben bunların tamamını reddettim.” 

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vak’alarda çok risklinin iki katı vaziyetindeyiz

    Stagflasyon geliyor

    ABD'den İsrail'e: Yahudi yerleşimlerini durdur

    İngiltere'de akaryakıt krizi sürüyor: 'Londra'da hiç yakıt yok ve halen 'kriz yok' diye yalan söylüyorlar'

    Dışişleri Bakanlığı: Dünyayı, bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara karşı çıkmaya çağırıyoruz

    Meteoroloji: Hava sıcaklıkları artacak

    Türkiye'de son 24 saatte 30019 vaka ve 217 ölüm gözlemlendi

    28 Şubatçılar Erdoğan'ın yanında

    6 parti buluştu, AKP rahatsız oldu

    BM'den 'Yemen' açıklaması

    'Kudüs sakinleri, hayatın her alanında bir savaşla karşı karşıya'

    Cengiz Holding de vergi cennetinde

    Küresel gıda fiyatları zirve yaptı

    Danimarka'da yabancı işçi alımı için tasarı hazırlığı

    Belçika'da haftalık çalışma gününün 4'e düşürülmesi düşünülüyor

    1 askerimiz şehit oldu

    Trabzon Havalimanı'na inen uçak için bomba ihbarı yapıldı

    Yaz mevsiminde yağışlarda artış gözlemlendi

    Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması

    Türkiye ile İran arasında siyasi istişare görüşmesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz’la buraya kadar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diktacı bir iktidarın hazin sonu
    Ali FERŞADOĞLU

    Altan’ın vicdanlı tavrı
    Ahmet BATTAL

    Devrimci Kemal’den devrimci Erdoğan’a doktor raporu
    Faruk ÇAKIR

    Başkası yapsın biz övünelim mi?
    Osman ZENGİN

    Beyhan Teyzemiz de, rahmet-i Rahman’a kavuştu…
    Şükrü BULUT

    Merkel’in bıraktığı enkaz ve yeni Avrupa siyasetleri…
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin yol açtığı zararlar (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.