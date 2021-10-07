28 Şubatçılar Erdoğan'ın yanında

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Şubat açıklamalarına yönelik, “28 Şubat döneminin devam ettiği, darbe kurallarını uygulayan hükümetin başbakan yardımcılığını da bir anlamda yapmış olan sayın Bahçeli nerede? Arkanızda da rotayı yöneten Perinçek nerede?” diye sordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili 28 Şubat dönemi açıklamalarına yönelik, “28 Şubat’ın bir vesayet, darbe yönetimi olarak iktidardan indirdiği hükümetin bakanına bunu söylüyorsunuz da, 28 Şubat döneminin devam ettiği, darbe kurallarını uygulayan hükümetin başbakan yardımcılığını da bir anlamda yapmış olan sayın Bahçeli nerede? Başörtüsü diyorsunuz. 28 Şubat’ın başörtüsü yasağını Meclis’te meşrulaştıran Bahçeli nerede? Sizin yanınızda. Arkanızda da rotayı yöneten Perinçek duracak ve Erbakan’ın kabinesinde görev yapmış insanları 28 Şubat ile korkutacaksınız. Bir gün, birisi 28 Şubat’ı getirmek isterse, belki Erdoğan onlarla pazarlık yapabilir ama biz asla pazarlığa gelmeyiz. 28 Şubatın karşısında teminat olan bizleriz.”

Davutoğlu, Erdoğan’ın, sıkıştığı zaman geçmişte kötü hatıralarla anılan dönemleri hatırlatıp kendisine oy veren kitleleri dolaylı olarak tehdit etmeyi siyaset zannettiğini belirterek, “28 Şubat geri gelebilir” diyerek üstüne oturduğu düzeni meşrulaştırmaya çalıştığına dikkat çekti.

Meral Akşener’le görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti binasında ziyaret etti. Akşener ve Davutoğlu, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM grup toplantısında; “Bu hanımefendinin ‘28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum’ sözünü unutmadık” açıklamalarına, dair şunları söyledi: “28 Şubat ile ilgili olarak, o kararlar, rahmetli Başbakan Erbakan hocamızın imzaladığı, iktidarın diğer ortağı Çiller’in imzaladığı ve en son benim imzaladığım bir hükümet kararıdır. Dolayısıyla, uygulanacağını söyledim. 28 Şubat üzerinden, ellerinde başka bir şey olmadığı için bir yürüme söz konusu olursa Erdoğan’a çok üzülürüm. Aynı Erdoğan 2001’de partisinin kuruluşuna beni dâvet etti. Erdoğan, 2015’te bana Başbakan yardımcılığı teklif etti. Aynı Erdoğan, 2020’de ne kadar millî ve yerli olduğumu ifade edip, ‘Buyurun beraber bir berber dükkânı kuralım’ dedi. Ben bunların tamamını reddettim.”

Ankara - anka