6’lı Masa ilk turda açık ara kazanmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak” sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, “Genel başkanların derdinin bu ülkenin daha iyi yönetilmesi olduğunu gayet iyi biliyorum. Bizim ilk turda açık ara kazanmamız lazım dedim. Dolayısıyla Altılı Masa tabii ki kazanacak. Ortak adayımızı belirledikten sonra sonuna kadar arkasında dururuz. Vatandaşlarımız, hafif ortalık toz dumandı, anlaşamayacaklardı diye korkmuştuk ama anlaşıldı diyecek. Ortak adayın savunamayacağı hiçbir şeyi dikte etmeyiz. O da razı olmalı. Ortak aday altı genel başkandan biriyse zaten işimiz çok kolay. Ama dışarıdan aday olması durumunda ortay adayımızın görüşlerine çok saygılı oluruz. Demokrasiye inansın, özde demokrat olsun, kucaklayıcı olsun, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olsun” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka