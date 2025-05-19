Sürecin şeffaf yönetilmesi gerekiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Biz Saadet Partisi olarak en başından beri bu süreci desteklediğimizi ifade etmiştik. Her ne kadar iletişim manasında, şeffaflık manasında bir çok sıkıntı olmuş olsa da bu sürecin hayırlı bitmesi için biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ama bazı taleplerimizin olduğunu da ifade etmek isterim. Sürecin şeffaf olarak yönetilmesi gerekiyor, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilmesi gerekiyor, sürecin siyasi partilerden de katkı alınarak yürütülmesi gerekiyor. Bu noktada bir eksiklik var” dedi.

Bütün belediyelere eşit davranılsın Biz en başından beri söylüyoruz; bütün belediyelere eşit davranılması gerekir. Elazığ Belediyesi ile alakalı bir dosya açmıştık, bir dava açmıştı arkadaşlar ve bu davanın gerekçeleri ile Beşiktaş Belediyesine açılan davanın gerekçeleri aynı, taraflar aynı istisna edilen suçlar aynı Beşiktaş Belediye Başkanı bu suçlamalardan dolayı cezaevine gönderilirken, Elazığ Belediye başkanıyla alakalı hiçbir işlem yapılmaması İstanbul Belediyelerine ve CHP’ye yapılan uygulamanın özeti olduğunu düşünüyorum. Siyasî bir dava söz konusu. Herkes suçlu olabilir herkes yargılanabilir ama böyle bir hadisiden dolayı tutuklu yargılanması biz Saadet Partisi olarak doğru bulmadığımızı ifade etmiştik.” Şanlıurfa - Anka

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