Adalet herkese doğru şekilde işlemeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle, parti genel merkezinde iftar programında bir araya geldi.

Arıkan, soru üzerine, “Adaletin herkese doğru şekilde işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ‘bendense adaletin farklı mekanizmaları işlesin, karşıdansa adalet farklı mekanizmaları işlesin.’ Biz burada farklı bakıyoruz. Yakın bir zamanda devletin bir bakanı kendi kurumuna dezenfektan sattı ve biz onu çiçeklerle yolcu ettik bu ülkede. Yine geçmişte bir belediye başkanımız iktidarın önemli bir ismi tarafından şehri parsel parsel satmakla suçlandı ve o hâlâ bugün siyaset sahnesinde boy gösterebiliyor. 5 belediye başkanı, 3 bakan görevden alındı bu tip hadiselerle ilgili. Onlarla alakalı bir tek savcı görevlendirilmezken İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle alakalı bu kadar teyakkuz hâline geçmesi, savcıların kolluk güçlerinin tabiri caizse seferberlik hâline geçmesi, bizim itirazımız buna. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 86 milyon insan yargılanabilir, ifade verebilir, hakkında soruşturma açılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara