Adalet ve demokrasi reçetesi cumhuriyet

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Keyfiyet, adaletsizlik, liyakatsizlik ve yolsuzluk; Cumhuriyetten kopuşun, ilkelerinin çiğnenmesinin birer sonucudur”dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda milletimizin sıkıntılarına en iyi reçetenin cumhuriyet olduğunu söyledi. Uysal, “Keyfiyet, adaletsizlik, liyakatsizlik ve yolsuzluk; Cumhuriyetten kopuşun, ilkelerinin çiğnenmesinin birer sonucudur” dedi. Çözülemez gibi görünen türlü meseleler nazara aldığında “cumhuriyet” kavramının mahiyetinin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Gültekin Uysal, “Cumhuriyet, sistemli şekilde özünden ve ilkelerinden uzaklaşılan bu- gün ülkemizin en temel ihtiyacıdır. Bugün eksikliğini hissettiğimiz değerlerin tamamının üzerinde, kapsayıcı bir vazife yerine getirmiştir, getirmektedir. En temelinde, adalet ve demokrasi konusunda yaşadığımız sıkıntılar için 97 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet bugün de fevkalade bir reçetedir” dedi.

KEYFİYET, ADALETSİZLİK, LİYAKATSİZLİK VE YOLSUZLUK…

Son günlerde daha da derinden hissedilen ekonomik krizin çözümünün de Cumhuriyet ve onun bugün alaşağı edilen ilkeleri olduğu, tarihi gerçeklerle ispatlı olduğunu söyleyen Uysal şunları söyledi: “Cumhuriyet’ten kopuşun, cumhuriyetle başka başka saiklerle kavga etmenin maliyeti en yalın biçimde askıya asılan ekmekler, döviz panolarındaki rakamlar, yokluk nedeniyle intihar eden gençler, amir hukuk kararlarını dinlemeyen hakimler, genel olarak yoksulluk ve adaletten, demokrasiden, kalkınmadan yoksunluktur. Yaşananlar, Cumhuriyetin nasıl bir değer olduğunu daha net biçimde ortaya koymaktadır. Sadece geçtiğimiz üç yıl içinde ödediğimiz maddi ve manevi maliyet bunun kanıtıdır. Keyfiyet, adaletsizlik, liyakatsizlik ve yolsuzluk; Cumhuriyetten kopuşun, ilkelerinin çiğnenmesinin birer sonucudur. Hülasa çözüm ortadadır; Cumhuriyetin değerlerinin ve ilkelerinin kıymetlenmesini sağlamak, yeniden bu ilkelere sarılmak adalet, demokrasi ve kalkınma odaklı sorunları ortadan kaldıracaktır.”