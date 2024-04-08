Aday olamayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan’da yapılacak seçimli Olağanüstü Genel Kurultay’da aday olmayacağını açıkladı.

Açıklama sonrası, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda genel başkanlığa aday olacağını duyurdu. Daha önce de İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, aday olacağını açıklamıştı. Akşener, X hesabından da paylaştığı yazılı açıklamada, “2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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