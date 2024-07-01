AKP iktidarı, asgari ücretlinin sofrasını küçülttü

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına ve asgari ücretin yılbaşından bu yana gıda ürünleri üzerindeki alım gücünün düşmesine yönelik yaptığı araştırmayı paylaşan Gürer, “Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının konuşulması değil mutlaka artışın sağlanması gerekir. Temel gıda ürünlerinde artan fiyatlar sonucu asgari ücretlinin sofrasından 12 kg kıyma ve kuşbaşı, 95 kg tavuk, 264 litre süt, 425 adet ekmek, 31 kg beyaz peynir ve 183 litre ayçiçek yağı eksildi. Asgari ücretlinin alım gücünün düşmesine karşın asgari ücrete ara zam yapılmaması, vatandaşın sağlıklı yaşamasının önüne engel koymaktır” şeklinde konuştu.

En çok tüketilen ve zorunlu ihtiyaç olan gıda ürünlerinde yılbaşından bu yana yaşanan fiyat artışlarını değerlendiren Gürer, “Elektriğe gelen yüzde 38 zam ile akaryakıta gelen zamlar ve kira, giysi başta olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarda artışlar dahi dikkate alınmadan yalnız gıda açısından bakıldığında sorun açlığa doğru gidildiğini gösteriyor” dedi. Gürer, temel gıda ürünlerinde yılbaşından bu yana yaşanan fiyat artışlarının asgari ücretlinin sofrasını daralttığını belirtti.

Bursa - M. Yasin Aydın