AKP, Perinçek’in peşinden gidiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin ittifak ortağı MHP’yi bırakıp Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’i takip etmeye başladığını öne sürdü.

Partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Davutoğlu, Uygur Türklerinin durumuna değindi. “Basına düşen haberlerde, Türkiye’deki 50 bin Uygurlu kardeşimizin Tacikistan’a, oradan da dolaylı olarak Çin’e gönderilmesi için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu tarihe ihanettir” diyen Davutoğlu şöyle devam etti: “Uygur kardeşlerimiz bu topraklara Çin’in zulmünden kaçmak için gelmişlerse, onları tekrar Çin’e iade etmek, Stalin’e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi bizim yüreğimizi yakar, bu toprakları mustarip hale getirir. İktidarın bir küçük ortağı var ya, Çin’in Türkiye sözcüsü olan, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarını öven, 28 Şubat artığı olan ortak. Anlaşılan bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı esas ortağı MHP’yi bırakıp küçük ortağının peşinden gitmeye karar vermiş.”