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1 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

AKP, Perinçek’in peşinden gidiyor

29 Temmuz 2020, Çarşamba
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin ittifak ortağı MHP’yi bırakıp Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’i takip etmeye başladığını öne sürdü.

Partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Davutoğlu, Uygur Türklerinin durumuna değindi. “Basına düşen haberlerde, Türkiye’deki 50 bin Uygurlu kardeşimizin Tacikistan’a, oradan da dolaylı olarak Çin’e gönderilmesi için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu tarihe ihanettir” diyen Davutoğlu şöyle devam etti: “Uygur kardeşlerimiz bu topraklara Çin’in zulmünden kaçmak için gelmişlerse, onları tekrar Çin’e iade etmek, Stalin’e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi bizim yüreğimizi yakar, bu toprakları mustarip hale getirir. İktidarın bir küçük ortağı var ya, Çin’in Türkiye sözcüsü olan, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarını öven, 28 Şubat artığı olan ortak. Anlaşılan bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı esas ortağı MHP’yi bırakıp küçük ortağının peşinden gitmeye karar vermiş.” 

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  • Hüseyin İlhan

    29.7.2020 21:30:29

    28 ŞUBAT mağduriyetincen nev'i zuhur eden AKP şimdi can simidi olarak sarıldı 28 ŞUBATIN SİYASİ DİREKLERİNE.PERİNÇEK VE BAHÇELİ değilmiydi inançlı insanımıza zulüğm yaptırtanlar.Eee arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye boşuna söylememişler.

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