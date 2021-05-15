Arıtma sulara da güven kalmadı

Türkiye’deki 1127 arıtma tesisinin sadece yüzde 45’i iyi durumda. 471’inin revizyona ihtiyacı var. 154 tanesinin ise yeniden yapılması gerekiyor.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Arıtılan suların sadece yüzde 37’si temiz olarak kabul ediliyor.” dedi. Artıgerçek’deki habere göre, Kuraklığın her yıl daha fazla hissedildiği Türkiye’de arıtma tesisleri de güven vermiyor. TBMM Küresel İklim Krizi Kuraklık ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması Araştırma Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, su kaynaklarındaki kirliliğin sebeplerinin başında ev ve sanayi atık sularının geldiğini belirtti. Türkiye’de ev atık sularının yüzde 88’ini, sanayi atık sularının ise yüzde 95’ini arıtmaya yetecek kadar tesis yapıldığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Ancak arıtılan suların sadece yüzde 37’si temiz olarak kabul ediliyor. Yüzde 23’ü kirli, yüzde 40’ı ise çok kirli olarak akarsulara, göllere akıyor” dedi.

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