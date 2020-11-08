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8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Bakan Albayrak istifa etti mi?

08 Kasım 2020, Pazar 20:00
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yayınlanan 'istifa' açıklamasında Bakan Albayrak'ın sağlık sorunları sebebiyle istifa ettiği kamuoyu ile paylaşıldı.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi hesaplarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamış olması soru işaretlerine sebep olurken, istifa meselesinin teyit edilebilmesi için resmi açıklamalar bekleniyor.

Albayrak’ın resmi Instagram hesabından yapılan 'istifa' paylaşımı şu şekilde:

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