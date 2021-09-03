Öte yandan Cumhur İttifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP ile MHP üzerinde uzlaştığı yüzde 7’lik seçim barajına karşı çıktı.

Destici, “Başkanlıkla yönetilen hangi ülkede baraj var? Başkanlık sisteminde baraj olmamalı” dedi. Partisinin AKP’ye, barajın kaldırılması ya da en fazla yüzde 3 olması teklifini ilettiğini belirten Destici, “Baraj konusunda yüzde 5 üzerinde mutabakat vardı, yüzde 7’ye yükseltildi. Meclis açılana kadar tekrar görüşüp fikirlerimizi dile getireceğiz” dedi. Partisinin dar veya daraltılmış bölge sistemini de doğru bulmadığını belirten Destici, dar bölge sisteminde barajın yüzde 50’nin üstüne çıktığını ve yüzde 49,9 oy alanın oyunun da boşa gideceği anlamına geldiğini ifade etti.

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