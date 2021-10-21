Bir telefonla Brunson’ı bırakanlar “bağımsız yargı” diyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun AİHM’in kararına rağmen sürdüğüne dikkat çekti.

Çakırözer, “ABD Başkanı Trump arayınca Rahip Brunson’u apar topar bırakıp özel uçakla gönderenler, Alman Başbakanı Merkel arayınca gazeteci Deniz Yücel’i bırakanlar bugün çıkmış bağımsız yargı diyebiliyor. Kendi iktidarlarında AİHM kararlarını Anayasanın üstüne koyan ‘AİHM kararları tüm mahkemelerimizi bağlar yasası’ çıkaranlar şimdi AİHM kararlarını uygulamıyor. Kendi mağduriyetleri için, AİHM yolunu kullananlar şimdi AİHM kararlarını uygulayın diyenlere de haddini bildiyorlar. Tamam yabancılar iç işlerimize karışmasın o zaman biz de ülkemizde hukukun üstünlüğünü hakim kılalım” dedi. Ankara - Anka

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