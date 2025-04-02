CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘boykot’ çağrıları hakkında re’sen soruşturma başlattı” haberini sosyal medya hesabından alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Başarır, “Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi boykottur. Vatandaş olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktır” dediği videoyu paylaştı. Başarır, haberi ve videoyu eklediği gönderisinde şunları kaydetti: “Ey Erdoğan! Sen değil miydin, fırsatçılara karşı vatandaşları ‘satın almama özgürlüğünü’ kullanmaya davet eden? İşte vatandaşlarımız da şimdi ‘siyasi fırsatçılara’ karşı aynı hakkını kullanıyor! Boykot haktır!” AA

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