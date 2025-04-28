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28 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Bu ceberrut sistemden kurtulmak lazım

28 Nisan 2025, Pazartesi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Rize’de düzenlenen buluşmasında yaptığı konuşmasında “Bu ceberrut sistemden kurtulmanın zamanı gelmiştir. Demokrasilerde çözüm sandıktır. Türkiye’nin önünde de dönemeç vardır. Sert ve keskin bir viraj vardır. Ya Türkiye otokrasiye teslim olacak ya demokrasi bayrağını ayağa kaldıracaktır” dedi.

Dervişoğlu, konuşması sırasında salondaki birisinin sözlerine karşılık olarak da,  “Yüzüğünü atma cebine koy tek yüzükle gelenlerin ne olacağı belli olmuyor” cevabını verdi.

Rize - Anka

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