Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı konular güncellenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılında birçok konunun “MR’ının” çekileceğini söyledi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'li milletvekilleriyle İstanbul İl Başkanlığında yaptığı toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Düzce olmak üzere 9 ilden milletvekilleriyle bir araya gelindiğini söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yılı doldu. Toplantıda, bu sistem de değerlendirildi mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

Sistemin birinci yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç, tıkanıklık, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir ile ilgili olarak tabii ki bir çalışma yapılacak. Bu işin doğası gereğidir. Son derece normal bir çalışmadır. Bir performans ölçümünü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden. Bu sistem milletin kararıyla, referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir.

Son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemin birinci yılının değerlendirilmesi, performansının çeşitli yerlerde ve birimlerde ölçülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a talimat verdiğini ve onun başkanlığındaki bir heyetin bunu gözden geçirdiğini söyleyen Ömer Çelik şöyle devam etti:

Hayatın icabı gereğidir, yani yeni bir sistem hayata geçti, bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda, vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp onun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi. Vatandaşın devletle olan işlerinin hızlı görülmesi. Performans kadar aynı zamanda önümüzdeki döneme dönük projeksiyonların hayata geçmesiyle ilgili ölçümler yapılacak. Son derece doğal.

"Milletin onayı alındıktan sonra bunun iki de bir tekrar tekrar test edilmesine gerek yok" ifadelerini kullanan Ömer Çelik "Milli iradeye saygı duyanların bu sistem değişikliğini de saygı ile karşılamaları gerekir. Bizim yaptığımız şey böyle bir tartışma değil, yani performansın verimliliğinin değerlendirilmesiyle ilgili bir şey. Bu her senede yapılabilir. Nihayetinde önemli olan vatandaşa giden hizmetin, vatandaşın devletle ilişkisinin en sağlıklı şekilde organize edilmesiyle ilgili bir çalışmadır" diye konuştu.