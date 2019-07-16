Darbeye ve FETÖ’ye karşıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde “FETÖ” ile mücadeleyi değerlendirdi. “FETÖ”nün siyasî ayağının nerede olduğunu soran Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz’da başarılı olsalardı her halde başbakan, bakan adayları vardı. Nerede bunlar? Baklavacıyı, işçiyi, akademisyeni buldun, ama en güçlü adamları bulamadın. Kim engelledi? 251 şehidin kanı yerdedir. “FETÖ”nün siyasî ayağını ortaya çıkarmak için bizim de verdiğimiz önerge ile Meclis’te komisyon kuruldu. Darbe girişiminin karanlık noktalarını ortaya çıkarırken ‘Erken bitirin’ talimatı geldi. Kim destek verdi bunlara?” diye konuştu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Erdoğan’ın talimatı ile Meclis Araştırma Komisyonu’na gelmediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Neden gönderilmediler? Bunu bilmiyoruz. FETÖ’ye karşıyız, darbeye, darbe girişimine karşıyız doğru. Peki darbe girişimini özendirenler kim?” diye sordun üzerinde duruyor” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca, “15 Temmuz’u Millî Birlik ve Beraberlik günü ilân ettik. Vatandaş, milletvekillerinin nasıl mücadele ettiğini görmüştür. Bu Meclis’in yetkileri törpülendi. Sormak lâzım Meclis’in yetkileri neden elinden alındı” ifadesini de kullandı.