Değerlerimizi ileriye taşımak istiyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen “Yörük Göçü Festivali”nde buluştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Devraldığımız değerleri ve geleneklerimizi yarına taşımak adına birlikteyiz. Festivalimize emek veren tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Ümit ederim burada yaşayan insanlar başta olmak üzere huzur, sükunet ve emniyet içerisinde bu festival beraberinde biraz da coşarak hayata devam ederiz” derken, Babacan, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

İki genel başkan bir süre yöresel kıyafetlerle kendine has hayat biçimlerini canlandıran yörüklerin geçiş kortejini izledi ve vatandaşlara sohbet etti. Vatandaşlar Yörük Göçünde; at, eşek, deve ve köpekleriyle kortej yürüyüşü yaparak Yörüklerin yaşayış tarzlarını, günlük hayatta kullandıkları araç gereçleri, ulaşım şekillerini ve yemek kültürlerini canlandırdılar.

Sedat Serdar - İstanbul