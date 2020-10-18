Demokrasi askıda olursa ekmek de askıya çıkar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Demokrasiyi askıya alırsanız, o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı Askıda Ekmek Projesi üzerinden iktidara sert eleştiriler yöneltti. Babacan, “Ülkemizde 17 milyon yoksul var, nüfusun yüzde 5’i yani. Yoksulluk basit bir gelir yetersizliğinin çok ötesinde yer aldı. Askıda ekmek projesi başlattılar. Yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı? Siz bir ülkede adaleti askıya alırsanız, insan haklarını askıya alırsanız, demokrasiyi askıya alırsanız, o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Bu ne demek? Vatandaşının bir ekmek parasına muhtaç kaldığını, iktidarın bir ortağının açıkça ilan etmesi demek. Hayretlere düşüyorum. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır, nasıl utanmazlıktır? Konuşmaya gelince yerli, millî diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir, milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını aynı samimiyetle kucaklayabilmektir. Milliyetçilik kutuplaştırmak değildir. Bu yoksulluk çözümsüz değildir, yoksulluk Türkiye’nin kaderi değildir.”

Meclisimiz çok sesliliğini yitiriyor

“Aradan 100 yıl geçmiş birinci Meclis gibi çoğulcu bir Meclis yok” diyen Babacan, şu şekilde devam etti: “Yürütme organı tarafından değersizleştirmiş, sis- temdeki önemini yitirmiş bir Meclisimiz var. Milletvekillerine kürsüde yaptıkları konuşmalar için bile fezleke hazırlanıyor. Kürsü dokunulmazlığı Meclis’in en önemli ilkelerinden biridir. Meclisimiz çok sesliliğini hızla yitiriyor.” İktidarın çözüm üretemediğini söyleyen Babacan, “Türkiye problemlerini özgürce tartışmadan çözemez. Her eleştireni yargılıyorlar, beğenmedikleri her görüşe saldırıyorlar. De- mokratik bir hukuk devletinde eleştiriden korkulmaz, özgür basından korkulmaz. Mevcut iktidar niçin korkuyor? Çünkü hiçbir konuda artık çözüm üretemiyorlar. Son yıllarda hiçbir problem çözülemiyor, biliyorlar ki eleştirenler haklı kendileri haksız, biliyorlar” dedi.

Herkes aynı sepete atıldı

“Son dört senede OHAL gerekçe gösterilerek bir KHK zulmü uygulandı” diyen Babacan şu şekilde konuştu: “KHK’larla bağımsız ve tarafsız yargı kararı olmadan binlerce vatandaşımızın işine son verildi. Demokratik bir hukuk devletinde, yapılacak bir soruşturma ve yargılamalar, âdil yargılama hakkı çerçevesinde olmalıdır. Kamu görevlisinin hukuka aykırı eylemleri ancak bağımsız ve tarafsız yargı kararıyla tesbit edilmelidir. OHAL KHK’ları ile herkesin ismi tek tek bir kararnameye yazıldı, herkes bir sepete atıldı, işlerine, aşlarına son verildi. Vatandaşlarımız böylece hem işsizliğe hem de açlığa terkedildi, bunların hiçbiri hukuki değildir. Kim bir ülkede vatandaşlarıyla uğraşıyorsa, kendinden korkuyordur. Güçlü devlet, hiçbir vatandaşını ekmeğe muhtaç bırakmaz. Bağımsız ve tarafsız yargı makamlarınca haklarında kesinleşmiş karar verilmedikçe herkes masumdur. Bu kişilerin özlük hakları, itibarları iade edilmelidir, maruz kaldıkları tüm zararlarda telafi edilmelidir.”

Erzurum - Anka