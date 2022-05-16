DEVA mitingine keyfî engel

Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gaziantep’teki mitinglerinin yasaklanmasına tepki göstererek, akaryakıta gelen zamlarla ilgili “Benzin, mazot eğer 20 lira civarında dolanıyorsa aradaki fark Erdoğan farkıdır, Erdoğan zammıdır” ifadelerini kullandı.

Babacan, Ankara Keçiören’deki partisinin 1. Olağan Ankara Keçiören İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan özetle şunları söyledi: “Ülkesinin özgürlüğü için mücadele eden, etkinlikleri bile engellenen gençlerin yanındayız. Beraat ettikleri halde hakları iade edilmeyen KHK’lıların yanındayız. Ayrımcılığa uğrayan, kendisini ikinci sınıf hisseden, hor görülen tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Gaziantep Demokrasi Meydanı’ndaki mitingimize önce ‘uygun’ diyorlar. Sonra baskı görüp verdikleri onayı iptal ediyorlar. Sözüm ona mitinge gitme zahmetini artırmak için Antep Kalealtı’da yer gösteriyorlar. Vatandaşımıza gerçekleri anlatınca da DEVA Partisi ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarmış. Merakla bekliyoruz. Haydi buyurun. Gidin suç duyurusunda bulunun.” Haber Merkezi

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