Devletin 550 milyonu yok mu?

İYİ Parti lideri Merak Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Covid-19 salgını sebebiyle bağış kampanyası açması ve burada 550 milyon lira toplandığının açıklanmasını eleştirerek “Devletin vatandaşına harcayacağı 550 milyon lirası yok mu?” diye sordu.

YetkinReport’a yaptığı açıklamalarda, Erdoğan’ın İtalya’ya, İspanya’ya yardım gönderdiğini hatırlatan Akşener, “Ama bu iki ülkenin hükümetleri kendi vatandaşına IBAN gönderip yardım toplamıyor. Yeni Cami’de dilenip, Sultanahmet’te sadaka dağıtamazsınız” diye konuştu. Erdoğan ve AKP hükümetinin İstanbul ve Ankara belediyelerinin açtığı ve kendisinin de emekli maaşını bağışladığı kampanyaları durdurmasını da kınayan Akşener “İstanbul ve Ankara AK Partide olsaydı, kendisi bu kampanyasını belediyeler üzerinden yapıp bir de ballandıra ballandıra anlatıyor olurdu” iddiasında bulundu. Erdoğan’ın “yenemediği öfkesinin faturasını vatandaş ödüyor” diye konuşan Akşener, salgınla mücadele için derhal zorunlu karantina ve halka doğrudan nakit yardım istedi.

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