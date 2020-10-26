“Ekmek götüremiyoruz”a “Keyif çayı iç” cevabı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından, bugün toplu açılış töreni için Malatya’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kentteki esnafla diyaloğunun görüntülerini paylaştı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Erdoğan törenden önce parti otobüsünden halka çeşitli hediyeler dağıttı. Bu sırada bir esnaf, “Evimize ekmek götüremiyoruz” deyince Erdoğan “Bu bana abartılı geldi” ardından aynı yurttaşa bir bez torba uzatarak “Keyif çayı bak, bu çayı iç” dedi.

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