DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş’ta, 70 yaşında bir vatandaşın duvara yapıştırdığı “İş arıyorum” ilanına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, şunları ifade etti: “Enflasyonu patlattınız, uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz. Avrupa’da yaşlılar emekli maaşlarıyla ülke ülke dolaşırken bizim yaşlılarımız, emeklilerimiz geçim derdinde.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 926

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.