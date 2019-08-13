Erdoğan’dan ‘yeni Partiler’e mesaj

Yakın zamanda ‘AKP’nin küskünleri‘ tarafından kurulması beklenen yeni partilere mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz, güçlendirerek devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde AKP’den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, yaptığı yazılı açıklamada “Çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti” ifadelerini kullanarak yeni parti için ‘start verdiğini’ duyurmuştu. AKP’li eski başbakan Ahmet Davutoğlu da yeni bir parti kurulacağı söylenen isimler arasında. Kurban bayramı dolayısıyla AKP Genel Merkezi’nde parti teşkilâtıyla düzenlenen bayramlaşma programına telefonla katılan Erdoğan şunları söyledi: “Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.”

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