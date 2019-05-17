Erdoğan, İmamoğlu’na 28 Şubat’ı yaşatıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde seçmenin sadece “millî irade gaspına değil, yapılan sahtekarlığa da cevap vereceğini” söyledi.

Seçimi yeniden Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağına inandığını belirten Akşener, “Tayyip Bey çalışkan insandır o çalışacak, o kendini gövdesiyle koyacak, ama buna gerek var mıydı sorusu temel sorudur. 28 Şubat’ta yaşadıklarının aynısını birebir Ekrem İmamoğlu’na yaşatıyor, çok ilginç” dedi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, bir grup gazetecinin, 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine ilişkin sorularını cevapladı. BBC’de yer alan habere göre İstanbul’un tüm ilçelerinde, 2017’deki anayasa referandumu dahil, son 3 seçime ilişkin katılım oranlarını çıkarttıklarını belirten Akşener, AKP seçmeninin yanı sıra, Beşiktaş gibi CHP oylarının yüksek olduğu yerlerde de sandığa gitme oranlarında düşüş olduğuna dikkat çekti. Akşener, “Erdoğan anladığım kadarıyla kendi sandığa gitmeyen seçmenini götürmeye çalışacak. CHP, hepimiz, o seçmeni sandığa getirmeye çalışacağız” dedi.

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Kılıçdaroğlu: İstanbullular adalet terazisini düzeltecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini iptaliyle ilgili seçmen, sandık, sandık kurulu aynıyken 4 oydan 1’inin iptal edilmesini anlayamadığını söyledi. Seçim iptalinin, “iradesini, aklını, vicdanını bir yerlere kiralamış kişilerin aldıkları talimatla yaptığı bir uygulama” olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Bunlar vicdanlarını kararttılar. Ben Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK’dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır. Şimdi kalkmış, ‘Biz hukuka uygun karar verdik.’ Hayır efendim, hukuka uygun karar değil, siz milli iradeye darbe yaptınız. İstanbullular, bozulan adalet terazisini, 23 Haziran’da yeniden düzeltecek.” Kılıçdaroğlu, Fox Tv’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “23 Haziran’da da biz kazanacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ben, İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum, hissediyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da oylar çalındı mı?” sorusuna “Bizim uzmanlık alanımız ahlaktır, vicdandır, merhamettir, hukukun üstünlüğüdür, adalettir. Onların uzmanlık alanı ise çalmaktır ve hırsızlıktır” cevabını verdi.