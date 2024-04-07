Erdoğan kime devredecek?

Yerel seçimleri değerlendiren Svobodnaya Pressa’da, “Erdoğan iktidarı kendisine şahsen sadık birine devredebilir. Bu, mesela eski istihbarat şefi Hakan Fidan olabilir” ifadeleri kullanıldı.

Şarkiyatçı Stanislav Tarasov’a göre “satranç partisini” kaybeden kesinlikle Erdoğan: “En ilginci, daha önce kaybettiği İstanbul’da ve büyük şehirlerde rövanşı almaya, kazanmaya çalışması, ama o pozisyona dönmeyi başaramaması. … Parlamento hâlâ Erdoğan’ın AK Parti’siyle müttefiki, milliyetçi MHP’nin elinde. Yalnızca belediyeler muhalefetin kontrolüne geçti. Ama neleri aldılar: Yollar, tuvaletler, toplu konutlar, iletişim, ulaştırma, gıda yardımları, çevre ve daha pek çok şey. … Bu, mevcut iktidar için alarm sinyali.” Haber Merkezi

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