Erdoğan: Kurumlar önce bana hesap verir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt ziyaretinde “Demokrasi Konuşmaları” faaliyeti programında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’ten randevu istemesine ilişkin, “Randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler” dedi. AA

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