Erdoğan, Sırbistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyarette, Türk firmalarının yapacağı yatırımlar ve karşılıklı ticaretin iyileştirilmesi açısından atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi ile Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Sırbistan-Türkiye İş Forumu" düzenlenecek.

Son yıllarda Türk yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Sırbistan, kalifiye iş gücü, iş dostu yatırım ortamı ve sağladığı finansal teşviklerle dikkati çekiyor. Sırbistan, Avrupa Birliği, Balkanlar, Türkiye, Rusya ve Kazakistan gibi çeşitli ülke ve bölge pazarlarıyla gümrüksüz ticaret imkanına sahip olması sayesinde ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için bir üretim üssü olma yolunda ilerliyor.

Gerçekleştirdiği kurumsal ve yapısal reformlar sayesinde AB'ye aday ülke konumundaki Sırbistan ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tekstil, otomotiv, tarım, gıda, inşaat ve turizm sektörleri olmak üzere birçok alanda önemli fırsatlar bulunuyor. İki ülke arasındaki yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, çifte vergilendirmeyi önleme ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde iş insanlarına avantajlar da sunuluyor.