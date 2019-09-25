Erdoğan Yunanistan Başbakanıyla görüştü

BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü. BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bir araya geldi. BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. NTV

Okunma Sayısı: 135

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.