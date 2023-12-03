GAP’a harcansa tarım ihya olurdu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sudan’da tarım yapmak için kurulan TİGEM’e ait şirketin tasfiye edilmesine tepki gösterdi.

Sudan’daki tarım projesi iflas etti - Kaç milyar aktarıldı? Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte birinin, yani 24 milyon hektar alan ekilebilir tarım arazisi varken AKP iktidarı nın Sudan’da 99 yıllığına 780 bin hektar tarım arazisi kiraladığını hatırlatan Uysal, sosyal medya hesabından, “10 yıl evvel bu işe ilk kalkıştıklarında gelen eleştirilere dönemin bakanı Faruk Çelik “bu bir vizyon meselesi” demişti. Var olan toprakları kullanmayıp bir de üstüne satarken Sudan’da arazi kiralamak, bunu da marifet-vizyon diye sunmak... Kötü bir şaka gibisin AKP!” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

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