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Sudan’daki tarım projesi iflas etti - Kaç milyar aktarıldı?

03 Aralık 2023, Pazar 15:53
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildi.

Şirket AKP tarafından ‘Sudan’da tarımsal üretim yapılacağı ve Türk tohumu üretileceği’ iddiasıyla kurulmuştu. Sudan’da tarım arazileri kiralanırken, şirket milyonlarca lira yuttu. Şirket yönetimine yüz binlerce lira maaş ve huzur hakkı ödemesi yapıldı. Şirket, Sudan’da kiralanan toprağa tek tohum atamadan kapatıldı. T24’ün haberine göre, Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Şirketin tasfiye işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülerek ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler TİGEM’e devredilecek.Türkiye ile Sudan arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma 28 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanmış ve TBMM tarafından 4 Nisan 2015 tarihinde onaylanmıştı. TİGEM, söz konusu anlaşma ile iki ülke arasında tarımsal üretimin ve ticaretin artırılması için ortak şirket kurulacağını açıklamıştı. TİGEM tarafından yapılan açıklamada, “Şirketin Sudan’da 12 bin 500 hektar arazide örnek ișletme/çiftlik ile Türk özel sektörünün, Sudan’da 5 bölgede 780 bin 500 hektar arazide tarımsal yatırım yapmasının özendirilmesi hedeflenmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaç milyar aktarıldı?

Şirkete 2019 yılında 27 milyar 770 milyon lira, 2020 yılında 28 milyar 2 milyon lira, 2021 yılında 28 milyar 625 milyon lira, 2022 yılında 30 milyar 778 milyon lira kaynak aktarıldı. Şirket, gider üstüne gider yaparken şirket yöneticilerine sadece 2021 yılında sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ikramiye olarak 419 bin 965 TL ödeme yapıldı.

Haber Merkezi

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