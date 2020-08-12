Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Karamollaoğlu, “Bir politika yürütemiyorsunuz. Sun’î gündemlerle uğraş- mak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkan verir. Dış politikada yalnızlaşmışız. Kime yar olacağımız belli değil. Bir Rusya’ya gidiyoruz, bir Avrupa’ya gidiyoruz, bir ABD’ye gidiyoruz, bir Çin’e gidiyoruz. Sonunda hiç kimseyle doğru bir bağ kuramıyoruz. Bu kadar şaşkınlık Türk dış politikasında hiç yaşanmadı. Geldiğimiz nokta üzücü. Dış politikada böyle gidemezsiniz” diye konuştu. Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise, “Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Ancak bir zayıf ihtimal var. Gündemi suni bir mecraya sokar, ‘vatandaşın desteğini alabilirim’ diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.