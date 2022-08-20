CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’daki konuşmasında, “Geliyor gelmekte olan, sakın unutmayın. O nedenle ‘umutsuz olmayın’ diyorum. Az kaldı göreceksiniz. Her beraber Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti, hukuku; mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Altı lider bu konuda söz verdi. Altı liderin ikrarıdır ve bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Temel amaçlarının daha güzel ve yaşanabilir bir Türkiye olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Sadece işçinin umudu değil, esnafın da umudu, işçinin de umudu, işsizlerin de umudu, çalışanların umudu, bu ülkeye hizmet eden, alın teri döken herkesin umudu kimse unutmasın Bay Kemal olacaktır. Bizim saraylarda oturma gibi bir amacımız yok. Biz halk gibi yaşamak isteriz. Mütevazı yaşamak isteriz. Her evde huzurun olmasını isteriz. Her evde bereketin olmasını isteriz. Herkesin iş sahibi olduğu, herkesin huzur içinde çalışabileceği ortamların olmasını isteriz. Bizim temel amacımız daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye. Bunu isteriz biz.” AA

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